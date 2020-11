Inter-Torino, Conte in conferenza stampa: data, orario, tv e diretta streaming (Di venerdì 20 novembre 2020) Alle 14:00 di sabato 21 novembre Antonio Conte terrà la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Torino, match dell’ottava giornata di Serie A 2020/2021. C’è grande attesa per ascoltare le dichiarazioni del tecnico nerazzurro che potrebbe toccare diversi temi in questo incontro con i giornalisti. Su tutti la formazione da schierare contro gli uomini di Giampaolo. Ma anche il caso Eriksen e la polemica sugli impegni in Nazionale. La conferenza sarà trasmessa in diretta su Inter TV o in streaming sui canali social e Youtube del club nerazzurro. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dall’inizio dell’evento. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Alle 14:00 di sabato 21 novembre Antonioterrà laalla vigilia di, match dell’ottava giornata di Serie A 2020/2021. C’è grande attesa per ascoltare le dichiarazioni del tecnico nerazzurro che potrebbe toccare diversi temi in questo incontro con i giornalisti. Su tutti la formazione da schierare contro gli uomini di Giampaolo. Ma anche il caso Eriksen e la polemica sugli impegni in Nazionale. Lasarà trasmessa insuTV o insui canali social e Youtube del club nerazzurro. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dall’inizio dell’evento. SportFace.

