Il Corano a scuola? Io dico sì (Di venerdì 20 novembre 2020) Corano Nicola Porro ? Url redirect: https://www.nicolaporro.it/il-Corano-a-scuola-io-dico-si Il Corano nelle scuole?Ecco perché dico "si" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 novembre 2020)Nicola Porro ? Url redirect: https://www.nicolaporro.it/il--a--io--si Ilnelle scuole?Ecco perché"si"

NicolaPorro : La provocazione di ???????? ????????????????????: in classe, ognuno impari la religione che preferisce. Sarebbe un incentivo per… - SVizzola : RT @NicolaPorro: La provocazione di ???????? ????????????????????: in classe, ognuno impari la religione che preferisce. Sarebbe un incentivo per insegna… - missypippi : RT @NicolaPorro: La provocazione di ???????? ????????????????????: in classe, ognuno impari la religione che preferisce. Sarebbe un incentivo per insegna… - braccioarmato : A Nico' a te er covid ta fatto male ma molto male al cervello, oppure ti paga quel porco di soros!?… - codeale : Un'intelligente proposta (con un velo di provocazione) di @rinocammilleri: l'ora di #Islam a scuola in alternativa… -

Ultime Notizie dalla rete : Corano scuola Il Corano a scuola? Io dico sì Nicola Porro