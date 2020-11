Errore di una radio sconvolge il web: “Morta la regina Elisabetta” (Di venerdì 20 novembre 2020) Il sito di Rfi commette un Errore che manda nel panico il web. Arrivo un annuncio inaspettato: “Morti la regina Elisabetta, Pelè e Edgar Morin” Mai commettere un Errore che potrebbe diventare una notizia virale. E’ quello che è successo ieri ad un sito radio francese, Rfi, secondo il quale sarebbe avvenuta una strage di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020) Il sito di Rfi commette unche manda nel panico il web. Arrivo un annuncio inaspettato: “Morti laElisabetta, Pelè e Edgar Morin” Mai commettere unche potrebbe diventare una notizia virale. E’ quello che è successo ieri ad un sitofrancese, Rfi, secondo il quale sarebbe avvenuta una strage di L'articolo proviene da YesLife.it.

