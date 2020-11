Dayane Mello scopre che il suo ex sta con la De Lellis | la gieffina sbugiarda Giulia

Leggi su biccy

(Di venerdì 20 novembre 2020) Nelle casa del GF Vip Giacomo Urtis ha appena sganciato uno dei gossip che provengono da fuori dalla casa. I concorrenti devono scoprire se queste voci sono vere o false. In questo caso il chirurgo dei vip guardandoha detto: “Carlo Beretta, il tuo ex è stato travolto dalla passione perDe“. La modella brasiliana (che ha anche spiegato come mai è finita con Carlo) è andata in crisi, prima ha detto che Carlo non andrebbe mai con l’ex di un suo amico e poi si è ricreduta. “Io so che Andrea Damante è un ottimo amico di Carlo. Conoscendolo non penso che lui potrebbe fargli una cosa del genere al suo amico. Lui è molto più amico di Damante che di. Lui è molto amico, molto. Ragazzi non è da lui. Esce sempre con Andrea e Marco Cartasegna. Però il gossip penso sia vero. Se si ...