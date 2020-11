Crotone, Stroppa: "Lazio una big, ma possiamo fare bene" (Di venerdì 20 novembre 2020) Crotone - Tempo di ricominciare anche per il Crotone , che alla ripresa del campionato continuerà la rincorsa alla prima vittoria stagionale. L'avversario, però, è di quelli difficili: allo "Scida", ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020)- Tempo di ricominciare anche per il, che alla ripresa del campionato continuerà la rincorsa alla prima vittoria stagionale. L'avversario, però, è di quelli difficili: allo "Scida", ...

sportface2016 : #CrotoneLazio, le parole di #Stroppa in conferenza stampa - 1900_since : #Stroppa allenatore del #FcCrotone : 'Sfida difficile' - sportli26181512 : #Crotone, Stroppa: 'Lazio una big, ma possiamo fare bene': Il tecnico rossoblù cerca ancora la prima vittoria in ca… - GruppoEsperti : #Crotone, #Stroppa si deve togliere dei dubbi di formazione #CrotoneLazio #Fantacalcio - sportli26181512 : Crotone, Stroppa: 'Stimo Inzaghi, Lazio tra le più forti. Per fermare Immobile...': Il tecnico del Crotone Giovanni… -