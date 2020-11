Covid sott’acqua? Tutto è connesso | anche nel mare

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 20 novembre 2020)è una malattia emergente, cioè mai vista prima, che si presenta alla vista come un iceberg di cui per ora vediamo solo la punta. Bisogna saperne di più sulla parte nascosta. Ricerche recenti vanno in questa direzione e non solo metaforicamente. Le epidemie iniziano quando i virus degli animali passano agli uomini, che poi li trasmettono ad altri uomini, e così via. La maggioranza delle emergenze epidemiche degli ultimi trent’anni ha fatto questo percorso. Ora il tragitto inverso, cioè che il virus venga portato dall’uomo in altre e inedite popolazioni animali, come accaduto nei visoni danesi, può essere altrettanto pericoloso. Ilaria Capua da queste pagine ha ricordato che non è affatto una possibilità remota che il SARS-Cov-2 trovi riparo all’interno di nicchie di animali, selvatici soprat, pronto a uscire ...