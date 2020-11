Coreglia | si parte domani con i test sierologici gratuiti

Ultime Notizie dalla rete : Coreglia parte

Il Giornale di Barga online

Il borgo di Coreglia Antelminelli, nella Media Valle del Serchio, è famoso per due cose: le statuine di gesso e l'emigrazione. E sono strettamente legate. Un viaggio nel borgo che ha portato nel mondo ...Borgo a Mozzano È in corso il giro di letture dei contatori dell’acqua a Borgo a Mozzano e a Coreglia da parte degli operatori di Gaia. Le letture, che interesseranno in totale circa 4.460 utenze, son ...