Concorso Cancellieri Esperti 2020, per 2700 diplomati: a breve il bando (Di venerdì 20 novembre 2020) E' del 18 novembre il comunicato sul sito GNews, quotidiano ufficiale del Ministero della Giustizia, che annuncia la pubblicazione imminente dei concorsi Ministero della Giustizia autorizzati dal Decreto Rilancio. Il primo bando per 400 direttori ha avuto il via con la Gazzetta n.90 del 17-11-2020, mentre sono ancora attesi il Concorso per 150 funzionari per i distretti di Corte d'Appello dell'Italia Settentrionale e il Concorso 2700 Cancellieri Esperti per potenziare le sedi del Ministero situate sul territorio italiano. Nulla di nuovo rispetto a quanto indicato dal Decreto Rilancio, già convertito in legge, che all'art. 252 riporta indicazioni sull'espletamento delle procedure di selezione. Invece il Decreto 9 Novembre 2017 ha ridefinito i profili e i ruoli ...

