Ciclismo: sei acquisti per l’Astana – Premier Tech. Arrivano Battistella, Sobrero e Piccolo (Di venerdì 20 novembre 2020) Linea verde per la nuova Astana – Premier Tech in vista del 2021. La compagine kazaka ha ufficializzato oggi sei nuovi acquisti, tutti di età giovanissima. Tre addirittura gli arrivi dalla ex NTT: si tratta del sudafricano Stefan De Bod e dei due azzurri Samuele Battistella e Matteo Sobrero. A completare il quadro dei colpi di mercato ci sono poi il canadese Ben Perry, il campione spagnolo U23 Javier Romo e la stella del Ciclismo italiano juniores Andrea Piccolo. Le parole di Battistella, campione del mondo under 23 nel 2019: “Sono molto felice di essere in questa squadra, che considero una delle migliori squadre al mondo. Aver firmato per i prossimi due anni è qualcosa di speciale, penso di poter imparare molto per diventare un corridore migliore. ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Linea verde per la nuova Astana –in vista del 2021. La compagine kazaka ha ufficializzato oggi sei nuovi, tutti di età giovanissima. Tre addirittura gli arrivi dalla ex NTT: si tratta del sudafricano Stefan De Bod e dei due azzurri Samuelee Matteo. A completare il quadro dei colpi di mercato ci sono poi il canadese Ben Perry, il campione spagnolo U23 Javier Romo e la stella delitaliano juniores Andrea. Le parole di, campione del mondo under 23 nel 2019: “Sono molto felice di essere in questa squadra, che considero una delle migliori squadre al mondo. Aver firmato per i prossimi due anni è qualcosa di speciale, penso di poter imparare molto per diventare un corridore migliore. ...

ciclopericoloso : #ilciclistacurioso @RizzoliLibri tra i 6 libri per amare il ciclismo secondo il @Corriere - Casamandrei : @vincenzonibali Grande Vincenzo ! Sei sempre Umile e sorridente.. dai un immagine Positiva al Ciclismo Italiano ! C… - Enrico05888710 : @vincenzonibali Grande Vincenzo ,sei il migliore ,sono sicuro che hai ancora voglia di ciclismo e di vincere non ti… - DanieleMondell4 : @LaFrauMi1 Ci correvano la sei giorni do milano di ciclismo li'! Ma go mai riparato? - TgrRaiFVG : Jonathan Milan, il ventenne di Buja è arrivato secondo anche nella prova individuale ai campionati europei di Plovd… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo sei Il mito Coppi, il maestro Colnago, i «tour» di Cassani. Sei libri per amare il ciclismo Corriere della Sera Bergamo, ciclista ferito da filo spinato teso su un sentiero: «Ho denunciato, state attenti»

Juri Ambrosioni, istruttore di mountain bike, mostra le ferite dopo essere incappato in un filo spinato teso su un sentiero scendendo da San Vigilio (Bergamo) ...

Ciclismo, la NTT di Domenico Pozzovivo e Giacomo Nizzolo è salva! Decisivo il nuovo sponsor Assos

La NTT Pro Cycling è salva. Questa mattina a Johannesburg, il fondatore della squadra sudafricana, Douglas Ryder, ha ufficializzato una nuova sponsorizzazione con la società svizzera Assos. leader ne ...

Juri Ambrosioni, istruttore di mountain bike, mostra le ferite dopo essere incappato in un filo spinato teso su un sentiero scendendo da San Vigilio (Bergamo) ...La NTT Pro Cycling è salva. Questa mattina a Johannesburg, il fondatore della squadra sudafricana, Douglas Ryder, ha ufficializzato una nuova sponsorizzazione con la società svizzera Assos. leader ne ...