Uomini e Donne, puntata 19-11-2020: Davide Donadei litiga con una corteggiatrice (Di giovedì 19 novembre 2020) Nella puntata in onda oggi pomeriggio, giovedì 19 novembre 2020, si parlerà quasi esclusivamente del tronista Davide Donadei. Il trentenne pugliese è uscito con Chiara Rabbi, che gli ha organizzato un'esterna romantica. I due sembrano affiatati e molto affettuosi, addirittura la corteggiatrice gli presenta il padre in video-chiamata. Davide invece è arrabbiato con Beatrice Buonocore, che la scorsa puntata gli ha detto di non averlo pensato. La ragazza ribadisce il concetto, che non è lo stesso detto da Davide. Lei vede che si avvicina a Chiara e per questo motivo si sta chiudendo sempre di più con lui. Lo fa per tutelarsi, ma il tronista la accusa di fare troppo il personaggio, la "fenomena". Sentendo queste parole, Beatrice si mette a piangere e ...

