Un posto al sole: arriva una DOPPIA PUNTATA, ecco quando (Di giovedì 19 novembre 2020) Prosegue l’appuntamento quotidiano con Un posto al sole, che in questo periodo – come sicuramente avrete notato – manca di una peculiarità a cui eravamo tutti molto abituati: la corrispondenza esatta con il periodo vissuto nella realtà. Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: MATIAS è una spia del governo? Eh sì: dopo lo stop produttivo legato all’emergenza Covid-19, gli episodi sono ripresi dal punto esatto della trama in cui c’era stata l’interruzione e ciò ha fatto sì che da quel momento le puntate fossero “senza tempo”, nel senso che non contengono nelle linee narrative alcun riferimento a giorno e mese. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Paradossalmente, è stato forse proprio per questo motivo che in pochissimi si sono resi conto di un particolare: è da alcune settimane ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 19 novembre 2020) Prosegue l’appuntamento quotidiano con Unal, che in questo periodo – come sicuramente avrete notato – manca di una peculiarità a cui eravamo tutti molto abituati: la corrispondenza esatta con il periodo vissuto nella realtà. Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: MATIAS è una spia del governo? Eh sì: dopo lo stop produttivo legato all’emergenza Covid-19, gli episodi sono ripresi dal punto esatto della trama in cui c’era stata l’interruzione e ciò ha fatto sì che da quel momento le puntate fossero “senza tempo”, nel senso che non contengono nelle linee narrative alcun riferimento a giorno e mese. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Paradossalmente, è stato forse proprio per questo motivo che in pochissimi si sono resi conto di un particolare: è da alcune settimane ...

