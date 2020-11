Terna: Donnarumma, ‘Tyrrhenian link va avanti, progetto strategico’ (2) (Di giovedì 19 novembre 2020) (Adnkronos) – Lo sviluppo del progetto Tyrrhenian link, spiega successivamente Donnarumma nel corso di una conferenza stampa, “non è solamente concentrato alla fine di questo perimetro di piano. L’1,8 miliardi di euro circa di investimento si sviluppa poi su 4 anni: il primo anno, il 2022, prevede poco più di 200 milioni, il secondo anno, il 2023 con quasi 300 mln e dopodiché ci sono il quarto e il quinto anno del piano che vedono 600 milioni e quasi 750 milioni di euro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) (Adnkronos) – Lo sviluppo delTyrrhenian, spiega successivamentenel corso di una conferenza stampa, “non è solamente concentrato alla fine di questo perimetro di piano. L’1,8 miliardi di euro circa di investimento si sviluppa poi su 4 anni: il primo anno, il 2022, prevede poco più di 200 milioni, il secondo anno, il 2023 con quasi 300 mln e dopodiché ci sono il quarto e il quinto anno del piano che vedono 600 milioni e quasi 750 milioni di euro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

