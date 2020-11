Spezia | Chisoli | «Private equity in Serie A? Operazione fondamentale»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il presidente dello, Stefano, ha parlato a margine dell’assemblea di LegaA. Queste le sue dichiarazioni Stefano, presidente dello, ha parlato a margine dell’assemblea di LegaA. Queste le sue parole. «Si procede per gradi, ma all’unanimità con un’secondo noiper il futuro del sistema calcio. Saranno poi decisivi i criteri di distribuzione delle risorse a tutela delle squadre medio piccole, al fine di garantire un livello minimo di competitività e di non aumentare in modo irreversibile il divario già ampio tra le partecipanti al massimo campionato». Leggi su Calcionews24.com