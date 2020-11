Se Salvini è contro Amazon, ma i ‘suoi’ libri si vendono lì (Di giovedì 19 novembre 2020) Pontificatori di professione parlando da un pulpito sbagliato. Prosegue la lunga battaglia di Matteo Salvini contro Amazon, che questa mattina è stata prolungata con un suo intervento radiofonico a RTL 102.5. Messaggi in favore dei piccoli esercenti, discorsi sulle tassazioni (giusto sottolinearlo) e inviti alla popolazione a non abbandonare i negozi in una fase così complicata a livello economico. Poi, però, facendo un giro sul grande portale di e-commerce troviamo che proprio i ‘suoi’ libri sono in vendita lì. LEGGI ANCHE > Amazon for dummies Ed ecco che, nella categoria ‘libri’ troviamo due lavori incentrati sul senatore della Lega: ‘Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio’ (di Chiara Giannini, con la prefazione di Maurizio Belpietro) e ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 novembre 2020) Pontificatori di professione parlando da un pulpito sbagliato. Prosegue la lunga battaglia di Matteo, che questa mattina è stata prolungata con un suo intervento radiofonico a RTL 102.5. Messaggi in favore dei piccoli esercenti, discorsi sulle tassazioni (giusto sottolinearlo) e inviti alla popolazione a non abbandonare i negozi in una fase così complicata a livello economico. Poi, però, facendo un giro sul grande portale di e-commerce troviamo che proprio isono in vendita lì. LEGGI ANCHE >for dummies Ed ecco che, nella categoria ‘’ troviamo due lavori incentrati sul senatore della Lega: ‘Io sono Matteo. Intervista allo specchio’ (di Chiara Giannini, con la prefazione di Maurizio Belpietro) e ...

