Roma | immigrato aggredisce i poliziotti nel quartiere Monteverde Era “armato” di martello

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ancora violenze contro le forze dell’ordine a, dove un egiziano colto in flagranza mentre cercava di rubare un’auto si è reso protagonista di un’aggressione aiintervenuti per fermarlo. Dai successivi accertamenti è poi risultato che sullo straniero pendeva un divieto di dimora nella Capitale per un precedente arresto, avvenuto il 4 novembre. Il tentativo di furto notato dagli agenti Il fatto è avvenuto nel, nella zona dei Colli Portuensi. Ihanno notato l’uomo mentre era fermo con fare sospetto vicino a una macchina parcheggiata. Hanno quindi visto che l’uomo tirava fuori da un marsupio un martelletto frangivetro, con cui ha iniziato a colpire il finestrino. L’aggressione dell’egiziano aiVista la scena, i ...