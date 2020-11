Regioni a colori, il governo si tiene stretti i 21 parametri (Di venerdì 20 novembre 2020) Sui parametri per valutare le zone a rischio si va verso un compromesso all’italiana tra i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza e i presidenti delle Regioni che vorrebbero passare da 21 a 5 indicatori di rischio. Dopo una lunga riunione, ieri si è deciso che ci sarà un tavolo con i tecnici di entrambe le parti (e dell’istituto superiore di sanità) per «valutare prima del prossimo Dpcm la ponderazione dei 21 parametri». Dunque fino al 3 dicembre i 21 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 20 novembre 2020) Suiper valutare le zone a rischio si va verso un compromesso all’italiana tra i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza e i presidenti delleche vorrebbero passare da 21 a 5 indicatori di rischio. Dopo una lunga riunione, ieri si è deciso che ci sarà un tavolo con i tecnici di entrambe le parti (e dell’istituto superiore di sanità) per «valutare prima del prossimo Dpcm la ponderazione dei 21». Dunque fino al 3 dicembre i 21 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

La questione dell’utilizzo ufficiale dei tamponi rapidi per monitorare l’epidemia uno dei nodi su cui l’intesa stato-regioni è più avanzata. OGGI, COME OGNI VENERDÌ, è giorno di valutazioni sui colori ...

Cosa sappiamo dell'epidemia in Friuli Venezia Giulia? La regione si colloca nell'area peggiore, critica la situazione a Udine

UDINE. Udine rimane nella zona peggiore, il Friuli Venezia Giulia è stabile in una fascia di criticità alta. Ecco come la Fondazione Gimbe ha posizionato le nostre province e la regione nell’ultimo re ...

