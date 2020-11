Paola Caruso svela perché Milly Carlucci non la vorrebbe nel suo programma (Di giovedì 19 novembre 2020) Per Paola Caruso non è un momento esattamente roseo, almeno dal punto di vista professionale. In un’intervista rilasciata sulla rivista Diva e Donna, l’ex “Bonas” di Avanti un altro aggiorna i fan sui suoi progetti presenti e futuri. Recentemente la showgirl ha posato senza veli per il calendario Maxi 2021 di ForMen Magazine; una scelta non priva di conseguenze mediatiche, viste le critiche che si sono sollevate al riguardo. La “Bonas”, però, ribatte che quelle foto rappresentano una sorta di riscatto per ogni madre che non deve mai perdere la propria femminilità e sensualità. Interrogata sui suoi progetti televisivi, poi, Paola Caruso sente di avere la strada sbarrata sia in Rai che in Mediaset, anche se per due ragioni diverse. Non può partecipare al Grande Fratello Vip, perché, essendo ... Leggi su trendit (Di giovedì 19 novembre 2020) Pernon è un momento esattamente roseo, almeno dal punto di vista professionale. In un’intervista rilasciata sulla rivista Diva e Donna, l’ex “Bonas” di Avanti un altro aggiorna i fan sui suoi progetti presenti e futuri. Recentemente la showgirl ha posato senza veli per il calendario Maxi 2021 di ForMen Magazine; una scelta non priva di conseguenze mediatiche, viste le critiche che si sono sollevate al riguardo. La “Bonas”, però, ribatte che quelle foto rappresentano una sorta di riscatto per ogni madre che non deve mai perdere la propria femminilità e sensualità. Interrogata sui suoi progetti televisivi, poi,sente di avere la strada sbarrata sia in Rai che in Mediaset, anche se per due ragioni diverse. Non può partecipare al Grande Fratello Vip,, essendo ...

