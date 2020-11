Omicidio Isabella Noventa: la sentenza della Corte di Cassazione dopo 4 anni (Di giovedì 19 novembre 2020) Isabella Noventa, uccisa quattro anni fa nel comune di Noventa Padovana, riceve giustizia: la Cassazione condanna i suoi assassini Confermata la condanna a 30 anni per Freddy Sorgato e sua sorella Deborah, rei di aver ucciso Isabella Noventa, 55enne, attraverso un Omicidio premeditato. Condannata anche Manuela Cacco, loro complice, a 16 anni di reclusione. Secondo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 19 novembre 2020), uccisa quattrofa nel comune diPadovana, riceve giustizia: lacondanna i suoi assassini Confermata la condanna a 30per Freddy Sorgato e sua sorella Deborah, rei di aver ucciso, 55enne, attraverso unpremeditato. Condannata anche Manuela Cacco, loro complice, a 16di reclusione. Secondo L'articolo proviene da YesLife.it.

