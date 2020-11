(Di giovedì 19 novembre 2020) Una nuova vita per , che a 61è , nato dalla sua relazione con la compagnia Aurora.ha anche assistito al parto, tagliando il cordone ombelicale: 'La prima cosa che ha visto - ha ...

zazoomblog : Marco Baldini neo papà a 61 anni: «Mio figlio deve aver pensato che fossi il nonno?» - #Marco #Baldini #anni:… - zazoomblog : Marco Baldini neo papà a 61 anni: «Mio figlio deve aver pensato che fossi il nonno?» - #Marco #Baldini #anni:… - daniele_star_ : È Alberico Evani o Marco Baldini? #BosniaItalia - marco_baldini : RT @DAVIDPARENZO: Curiosa situazione: Polonia e Ungheria votano contro il pacchetto Recovery fund, bloccano il bilancio UE 2021-2027 e i no… - marco_baldini : RT @GiovaValentini: Ungheria e Polonia pretendono di bloccare il Recovery Fund (750 miliardi di euro) perché non accettano i principi dello… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Baldini

Leggo.it

Una nuova vita per Marco Baldini, che a 61 anni è diventato papà per la prima volta di Leonardo, nato dalla sua relazione con la compagnia Aurora. Marco Baldini ha anche assistito ...Tutti gli uomini dei presidenti. Per il primo quarant'anni nel club Con Viola l’epopea di Perinetti e Viti Il toscano nodale da Sensi a Pallotta ...