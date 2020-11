Maltempo in Toscana: codice giallo per vento, venerdì 19 novembre (Di giovedì 19 novembre 2020) E' stato emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale un codice giallo per vento con validità per tutta la giornata di domani, venerdì 20 novembre. La criticità interesserà tutta la Toscana Leggi su firenzepost (Di giovedì 19 novembre 2020) E' stato emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale unpercon validità per tutta la giornata di domani,20. La criticità interesserà tutta la

DANI56 : RT @AnsaToscana: Maltempo: in Toscana vento e possibili nevicate a 800 metri. Codice giallo in regione per l 20/11, mare anche molto mosso… - FirenzePost : Maltempo in Toscana: codice giallo per vento, venerdì 19 novembre - AnsaToscana : Maltempo: in Toscana vento e possibili nevicate a 800 metri. Codice giallo in regione per l 20/11, mare anche molto… - GrossetoNotizie : Maltempo: allerta meteo gialla per vento su tutta la Toscana - arpatoscana : RT @ProtCivileRT: #ProtCivTos #Maltempo: #codicegiallo per #vento dalla mezzanotte di stasera, lunedì #16novembre, per 24 ore, nel fiorenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Toscana Maltempo: in Toscana vento e possibili nevicate a 800 metri - Toscana Agenzia ANSA Maltempo: in Toscana vento e possibili nevicate a 800 metri

Emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana un codice giallo per vento con validità per tutta la giornata di domani, venerdì 20 novembre. La criticità interes ...

Maltempo in Toscana: codice giallo per vento, venerdì 19 novembre

E’ stato emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale un codice giallo per vento con validità per tutta la giornata di domani, venerdì 20 novembre. La criticità ...

Emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana un codice giallo per vento con validità per tutta la giornata di domani, venerdì 20 novembre. La criticità interes ...E’ stato emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale un codice giallo per vento con validità per tutta la giornata di domani, venerdì 20 novembre. La criticità ...