LIVE Nadal-Tsitsipas 6-4 3-4 | ATP Finals 2020 DIRETTA | il greco tiene i suoi turni di battuta pur con difficoltà

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Ace di seconda di. 30-0chiudenell’angolo del rovescio, ma l’iberico gli gioca la palla corta con quel colpo su cui arriva male il, che affossa la palla in rete. 15-0 Prima centrale efficace di, la risposta rimane in rete. 3-4, che continua a faticare al servizio, ma riesce sempre a tenerlo. 40-30 CHE ROVESCIO DI! Giocato praticamente in arretramento, si salva e riesce a costringerea non far passare il suo oltre la rete. 30-30 Colpisce male la palla con il dritto. 30-15 Rischia la seconda esterna, e gli va bene perchénon controlla la ...