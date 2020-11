Le lacrime di Alessandra Mussolini sui social: la finale di Ballando è a rischio (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ stata una edizione complicatissima, quella che si chiuderà sabato sera per Ballando con le stelle. In onda il 21 novembre 2020 la finalissima del programma di Milly Carlucci ma a poche ore dall’ultima puntata è arrivata un’altra tegola per la conduttrice. Alessandra Mussolini potrebbe non scendere in pista sabato sera. Il motivo? Il suo maestro, Maikel Fonts è risultato positivo al covid 19 come ha rivelato ieri sera la stessa Milly Carlucci che ha spiegato quindi che il ballerino non sarà in finale. Oggi Alessandra saluta tutte le persone che la seguono con affetto sui social, spiegando quello che sta succedendo. Non ha ancora idea di quello che accadrà ma è molto probabile che non sarà sabato sera in finale. Di questa vicenda intricata si è parlato anche nella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ stata una edizione complicatissima, quella che si chiuderà sabato sera percon le stelle. In onda il 21 novembre 2020 la finalissima del programma di Milly Carlucci ma a poche ore dall’ultima puntata è arrivata un’altra tegola per la conduttrice.potrebbe non scendere in pista sabato sera. Il motivo? Il suo maestro, Maikel Fonts è risultato positivo al covid 19 come ha rivelato ieri sera la stessa Milly Carlucci che ha spiegato quindi che il ballerino non sarà in. Oggisaluta tutte le persone che la seguono con affetto sui, spiegando quello che sta succedendo. Non ha ancora idea di quello che accadrà ma è molto probabile che non sarà sabato sera in. Di questa vicenda intricata si è parlato anche nella ...

