LE CURE ESISTENTI OSTACOLATE DAL GOVERNO LA DENUNCIA DI “UNITI X IL FUTURO”

(Di giovedì 19 novembre 2020) Riceviamo oggi una segnalazione da parte del Gruppo UNITI X IL FUTURO, composto da Medici, Ricercatori ed Avvocati che ci segnalano che sin dal principio del capitolo Covid il gruppo si concentrò su quello che poteva essere un salvavita per i pazienti in gravi complicazioni da Covid e iniziò a monitorare quello che succedeva nell’ospedale di Mantova dove il Dott. De Donno oggetto di varie ripercussioni stataliste, affrontava con successi del 90%, i malati Covid gravi con plasmaferisi. Anche Pavia in stretta collaborazione bidirezionale col Dott. De Donno applicò le stesse procedure ottenendo gli stessi risultati . Questa terapia è stata in seguito osteggiata e castrata in tutti i meschini modi possibili e oggi guarda caso invece anche l’OMS, inizia a dare velate conferme di efficacia al fine di tutelare questa terapia compassionevole e poterla rendere fruibile a tutti i ...