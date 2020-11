Inter, Lukaku su Eriksen: «Voglio aiutarlo, può diventare un fuoriclasse» (Di giovedì 19 novembre 2020) Romelu Lukaku ha parlato di Christian Eriksen e delle difficoltà che il danese sta avendo in nerazzurro Ieri sera Romelu Lukaku e Christian Eriksen si sono affrontati nella partita di Nations League tra Belgio e Danimarca, match dove il belga ha segnato una doppietta. Al termine della sfida, ai microfoni di Kanal 5, il numero 9 dell’Inter ha parlato del compagno di squadra danese. «Ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e Voglio aiutarlo. Alcuni calciatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi al calcio italiano, io sono stato fortunato ad ambientarmi velocemente. Se impara l’italiano, per lui diventerà tutto più facile. Potrà comunicare meglio e dare un contributo maggiore alla squadra. La qualificazione alle Final Four ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Romeluha parlato di Christiane delle difficoltà che il danese sta avendo in nerazzurro Ieri sera Romelue Christiansi sono affrontati nella partita di Nations League tra Belgio e Danimarca, match dove il belga ha segnato una doppietta. Al termine della sfida, ai microfoni di Kanal 5, il numero 9 dell’ha parlato del compagno di squadra danese. «Ha tutte le qualità perun. Alcuni calciatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi al calcio italiano, io sono stato fortunato ad ambientarmi velocemente. Se impara l’italiano, per lui diventerà tutto più facile. Potrà comunicare meglio e dare un contributo maggiore alla squadra. La qualificazione alle Final Four ...

