Hu | Occhi Niagara | testo e video della canzone Sanremo Giovani

Occhi Niagara è il titolo della canzone di Hu in gara per un posto nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Gli Occhi sono quelli in cui l'artista vorrebbe poter nuotare, paragonata a cascata, come riprende lo stesso nome del brano. Lei stessa, su Instagram, ricorda ai fan l'appuntamento per questa sera dove si esibirà in diretta nella quarta puntata di AmaSanremo: Ok, e? arrivato il giorno: amic*, ci vediamo domani sera dalle 22:45 su @rai1official sul palco di AmaSanremo ? E anche se non vi vedro? fisicamente, vi portero? nel mio cuore. ?? Ps: Se Occhi Niagara vi e? piaciuta, facciamo ballare pure il centralino del Televoto ?????

AmaSanremo, giovedì su Rai1 la fermana Hu, al secolo Federica Ferracuti

