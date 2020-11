Howard Owen con il suo noir ci porta là dove Trump ha più consensi (Di giovedì 19 novembre 2020) di Rock Reynolds Le elezioni presidenziali americane si sono appena concluse, ma non si può ancora dire che siano state del tutto archiviate, considerati i propositi bellicosi di quello che ormai si ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 novembre 2020) di Rock Reynolds Le elezioni presidenziali americane si sono appena concluse, ma non si può ancora dire che siano state del tutto archiviate, considerati i propositi bellicosi di quello che ormai si ...

Nel romanzo “Oregon Hill” lo scrittore affida a un giornalista di colore l’indagine sull’omicidio di una ragazza nel fiume che svela perbenismi, corruzione e un razzismo strisciante ...

Artemare Club: 200 anni fa il dramma della baleniera Essex che ispirò Moby Dick

Monte Argentario: Artemare Club ricorda che in questi giorni di due secoli fa nel cuore dell’Oceano Pacifico si consumò la tragedia della baleniera Essex, vero fatto di mare raccontato recentemente n ...

