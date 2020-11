Fuochi d’artificio illegali, la Finanza scopre oltre 17kg di “botti” artigianali (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Salerno ha sottoposto a sequestro oltre 17 chili di “Fuochi d’artificio” non a norma, destinati alla vendita illegale. Visto l’approssimarsi delle festività natalizie, sono stati infatti intensificati i controlli delle Fiamme Gialle rivolti anche al contrasto della commercializzazione illecita di materiali esplodenti che, pur in piena emergenza Covid, iniziano comunque a fare la loro comparsa, in giro per le strade o sottobanco in alcuni negozi. Dopo i primi rilievi info-investigativi, i sospetti dei Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore sono caduti su un cinquantasettenne di Angri (SA), già arrestato nel ’98 per analoghe fattispecie di reato. Nel corso di un intervento presso il suo appartamento, i militari hanno così scoperto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nei giorni scorsi, la Guardia didi Salerno ha sottoposto a sequestro17 chili di “” non a norma, destinati alla vendita illegale. Visto l’approssimarsi delle festività natalizie, sono stati infatti intensificati i controlli delle Fiamme Gialle rivolti anche al contrasto della commercializzazione illecita di materiali esplodenti che, pur in piena emergenza Covid, iniziano comunque a fare la loro comparsa, in giro per le strade o sottobanco in alcuni negozi. Dopo i primi rilievi info-investigativi, i sospetti dei Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore sono caduti su un cinquantasettenne di Angri (SA), già arrestato nel ’98 per analoghe fattispecie di reato. Nel corso di un intervento presso il suo appartamento, i militari hanno così scoperto ...

RedazioneTvcity : Fuochi d'artificio clandestini sequestrati: intervento anche a Ercolano - - Diego_Sandri : RT @BisousDu_Coeur: Indossava un abito blu del colore di un giglio. Era presto e aspettammo i fuochi d’artificio in riva al fiume. Ci s… - gighea : RT @BisousDu_Coeur: Indossava un abito blu del colore di un giglio. Era presto e aspettammo i fuochi d’artificio in riva al fiume. Ci s… - MirkoScriveCose : @andrewsword2 Uhhh, da domani mi aspetto i fuochi d'artificio in TL, allora ?? - guastellae : RT @BisousDu_Coeur: Indossava un abito blu del colore di un giglio. Era presto e aspettammo i fuochi d’artificio in riva al fiume. Ci s… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuochi d’artificio Roma e Ostia, divieto di botti e fuochi d'artificio IlFaroOnline.it