Far Cry 6 ha una nuova data di uscita?

L'uscita di Far Cry 6 programmata per il mese di febbraio del 2021 è stata recentemente rinviata e, al momento, non esiste alcuna data di lancio. Ubisoft non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale su quando arriverà il gioco, ma sembra che Xbox possa aver svelato la nuova data sulle pagine del suo store. L'utente Twitter Wario64 ha condiviso la nuova data di uscita di Far Cry 6 elencata su Xbox Store e, a quanto pare, il gioco arriverà il 25 maggio 2021.

L'uscita di Far Cry 6 programmata per il mese di febbraio del 2021 è stata recentemente rinviata e, al momento, non esiste alcuna data di lancio. Ubisoft non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale ...

Far Cry 6 arriva a maggio 2021? Il Microsoft Store svela la possibile nuova data di uscita

La pagina del Microsoft Store di Far Cry 6 si è aggiornata nelle scorse ore con un’informazione decisamente interessante, ovvero la data di uscita. Secondo quanto riportato qui, il gioco arriverà ...

La pagina del Microsoft Store di Far Cry 6 si è aggiornata nelle scorse ore con un'informazione decisamente interessante, ovvero la data di uscita. Secondo quanto riportato qui, il gioco arriverà ...