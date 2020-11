Facile.it: a Salerno premi Rc auto in calo con il Covid (-10,5%). (Di giovedì 19 novembre 2020) Facile.it ha evidenziato come tra il 6 novembre , primo giorno dell'entrata in vigore delle nuove regole di chiusura, e il 17 novembre 2020 le richieste di assicurazioni per veicoli a due o quattro ... Leggi su gazzettadisalerno (Di giovedì 19 novembre 2020).it ha evidenziato come tra il 6 novembre , primo giorno dell'entrata in vigore delle nuove regole di chiusura, e il 17 novembre 2020 le richieste di assicurazioni per veicoli a due o quattro ...

Quali sono gli effetti del Covid sul costo delle assicurazioni auto in Italia? Secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it la pandemia ha avuto un impatto significativo sul prezzo delle polizze tanto ...

Pallamano, niente big match per la Jomi: rinviata la sfida esterna contro Brixen

Salerno – Jomi Salerno costretta a mordere nuovamente il freno. La FIGH ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, del match di Serie A Beretta femminile tra Brixen Sudtirol e Jomi Salerno, originar ...

