Covid e mercato immobiliare | con la seconda ondata prezzi in calo in tutta Italia

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 19 novembre 2020) Redazione I dati raccolti da.it rivelano una diminuzione generalizzata in, pari al -1,7% da settembre a ottobre, comprese le regioni in cui i costi delle case stavano ricominciando a salire. Nelle isole il crollo più evidente: in un mese il valore delle abitazioni è sceso del 4,5%. “Se alla primachi aveva Impronta Unika.