Covid | Arcuri | Vaccino a gran parte della popolazione a settembre 2021

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, in conferenza stampa, fa il punto sulla seconda ondata e sull'andamento dei dati: "La forza del virus è ancora molto rilevante", avverte, ma "nelle ultime 4 settimane la crescita si è affievolita" perché continua a calare il rapporto tra positivi e tamponi effettuati. Si lavora a un piano per i vaccini e per la loro distribuzione