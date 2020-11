Coronavirus, Conte ai sindaci: "Ok a differenziazioni per province, parametri siano trasparenti" (Di giovedì 19 novembre 2020) «Il meccanismo è tarato anche per una differenziazione delle restrizioni a livello provinciale. Serve una richiesta del Presidente della Regione». Lo afferma sull'emergenza Covid il presidente del Consiglio,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 19 novembre 2020) «Il meccanismo è tarato anche per una differenziazione delle restrizioni a livello provinciale. Serve una richiesta del Presidente della Regione». Lo afferma sull'emergenza Covid il presidente del Consiglio,...

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - Corriere : Conte: «Natale è raccoglimento spirituale, non viene bene in tanti» - Affaritaliani : Coronavirus, Conte: 'Sindaci sentinelle coesione sociale, spina dorsale Pa' - laprovinciacr : #Coronavirus Conte, sia Natale sobrio senza feste o curva si impenna - cronacadiroma : #coronavirus #Conte : “Segnali positivi, ma per Natale niente previsioni” -