Contratto non prorogato o licenziamento: differenza e cosa cambia (Di giovedì 19 novembre 2020) Ben sappiamo che la materia del diritto del lavoro è costituita da regole rigide e molto spesso inderogabili, a tutela sia dei diritti del lavoratore, che dell’azienda. Ma che succede in ipotesi di Contratto a tempo determinato che non prosegue oltre? ovvero che succede in caso di Contratto non prorogato? valgono le identiche tutele riconosciute a chi interrompe il rapporto di lavoro per licenziamento oppure no? Si tratta di una questione pratica che merita risposta, stante anche l’attuale crisi del mercato del lavoro e i tantissimi contratti a tempo determinato che vengono stipulati, al posto di quelli a tempo indeterminato. Vediamo nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più, in generale, su Contratto di lavoro e diritti, cosa può chiedere il lavoratore all’azienda, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 19 novembre 2020) Ben sappiamo che la materia del diritto del lavoro è costituita da regole rigide e molto spesso inderogabili, a tutela sia dei diritti del lavoratore, che dell’azienda. Ma che succede in ipotesi dia tempo determinato che non prosegue oltre? ovvero che succede in caso dinon? valgono le identiche tutele riconosciute a chi interrompe il rapporto di lavoro peroppure no? Si tratta di una questione pratica che merita risposta, stante anche l’attuale crisi del mercato del lavoro e i tantissimi contratti a tempo determinato che vengono stipulati, al posto di quelli a tempo indeterminato. Vediamo nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più, in generale, sudi lavoro e diritti,può chiedere il lavoratore all’azienda, clicca ...

borghi_claudio : CHI E' QUESTO PAZZO??? E' sicuramente quel sovranista di Borghi che voleva inserire nel contratto di governo quella… - borghi_claudio : @MariangelaPira @repubblica In alternativa si potevano ascoltare le stesse cose qualche anno prima, dette non in un… - chetempochefa : 'Il nostro Lucianone non ce l’ha fatta. Un gigante di più di 2 metri, uno degli angeli del San Filippo, intento a c… - AleIngrosso : @VodafoneIT Non ho ricevuto la copia del 'fantomatico' contratto. Non vorrà mia dire che io non ho firmato il contr… - claudiob1981 : @PoliticaPerJedi il 5 novembre scorso i metalmeccanici hanno indetto uno sciopero per il rinnovo del loro contratto… -