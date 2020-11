Circoscrizione 6 | contro i preconcetti per una nuova identità collettiva

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il territorio è caratteristico per differenze che rafforzano le. La6 è composta da Barriera di Milano, Regio Parco, Barca Bertolla, Rebaudengo, Falchera e Villaretto. Quasi 107mila abitanti. Quartieri che hanno ciascuno la propria storia, la propria gente con le proprie tradizioni: un forte orgoglio di appartenenza che caratterizza tutto il territorio e i suoi abitanti che merita un viaggio di approfondimento, per andare oltre a quei luoghi comuni dettati dal passato che spesso impediscono una visione di insieme più profonda. Da corso Novara verso nord, la6 corre lungo il perimetro del cimitero monumentale, corso Regio Parco, fino a immettersi nell’incon via Bologna; si risale dal ponte che va verso Settimo e San Mauro torinese, per abbracciare i quartieri di Barca ...