Captain Beefheart | una musica profonda

(Di giovedì 19 novembre 2020) Don Van Vliet dettoè un musicista ma è soprattutto un pittore. Unae di grande vastità che appare esattamente come un dipinto. In ogni suo brano, infatti, è presente un tentativo continuo ricostruire il caos che crea nelle sue pitture. Amante del jazz nella sua forma più libera,concede massima indipendenza agli strumenti della sua band e non vuole neanche provare prima di andare in sala d’incisione. Perché il ritmo non ha bisogno di essere provato. Per comprendere la produzione dell’artista, andiamo a scoprire meglio una delle sue opere più importanti: “Trout Mask Replica”. Siete curiosi?: un musicista pittore? Un gigantesco caos, lalasciata libera di disperdersi ovunque. ...