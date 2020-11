Calcio, La Serie A dice 'sì' ai fondi per i diritti tv: ecco 1,7 miliardi (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo riporta la Gazzetta dello Sport: il closing arriverà tra qualche mese. Serie A Probabili formazioni: riecco De Ligt, ko Osimhen e Ospina 4 ORE FA 1,7 miliardi di euro E un accordo che vuol dire ... Leggi su eurosport (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo riporta la Gazzetta dello Sport: il closing arriverà tra qualche mese.A Probabili formazioni: riDe Ligt, ko Osimhen e Ospina 4 ORE FA 1,7di euro E un accordo che vuol dire ...

Lo ha dichiarato Paolo Dal Pino, presidente della Lega Calcio di Serie A, al termine dell'assemblea dei club all'hotel St.Regis sulla offerta di Cvc-Advent-FSI. "Contiamo nelle prossime settimane di ...

Fienga: "Non c'è un legame come quello tra Roma e la sua squadra"

