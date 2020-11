Anna Marchesini, 67 anni fa nasceva l’indimenticata attrice | La carriera (Di giovedì 19 novembre 2020) Anna Marchesini oggi, giovedì 19 novembre 2020, avrebbe compiuto 67 anni: la carriera dell’indimenticata attrice Anna Marchesini, nel corso della puntata del 30 luglio 2016 del programma di Rai 3, Tv Talk, pronunciò questa frase. “Quando la nostra vita non ci sarà più, ci sarà la nostra storia“. Quella fu la sua ultima apparizione in L'articolo Anna Marchesini, 67 anni fa nasceva l’indimenticata attrice La carriera proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 19 novembre 2020)oggi, giovedì 19 novembre 2020, avrebbe compiuto 67: ladel, nel corso della puntata del 30 luglio 2016 del programma di Rai 3, Tv Talk, pronunciò questa frase. “Quando la nostra vita non ci sarà più, ci sarà la nostra storia“. Quella fu la sua ultima apparizione in L'articolo, 67faLaproviene da YesLife.it.

chetempochefa : Anna era una donna potente, mai scontata. Mi sembra strano quando mi soffermo a pensare che lei fisicamente non ci… - germanshepard8 : RT @CiaoKarol: Il 19 Novembre 1953 nasceva Anna Marchesini: oggi avrebbe compiuto 67 anni: Tanti auguri in Cielo alla grande Anna Marchesin… - MarioCasati8 : RT @AlzogliOcchi: Anna Marchesini nata il #19novembre 1953 - Oekpetry : RT @AlzogliOcchi: Anna Marchesini nata il #19novembre 1953 - La_Bosca : RT @chetempochefa: Anna era una donna potente, mai scontata. Mi sembra strano quando mi soffermo a pensare che lei fisicamente non ci sia… -