Anche Lagarde demolisce l'idea di Sassoli: no alla cancellazione del debito (Di giovedì 19 novembre 2020) “Non mi chiedo neppure” quale sarebbe l’impatto di una eventuale cancellazione del debito sui bilanci e sulla posizione della Bce, “perché questa sarebbe una violazione del Trattato”. Anche Christine Lagarde boccia l’idea del presidente dell’Europarlamento David Sassoli di cancellare il debito che i paesi stanno contraendo per le spese legate al covid. La presidente della Bce interviene in audizione proprio all’Eurocamera, davanti alla Commissione problemi economici del Parlamento riunita in videoconferenza. Eppure, da quando l’allarme pandemia è diventata una scura certezza all’orizzonte dell’economia globale, Lagarde ha spinto Anche dentro la Banca centrale europea per un approccio di sostegno, in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) “Non mi chiedo neppure” quale sarebbe l’impatto di una eventualedelsui bilanci e sulla posizione della Bce, “perché questa sarebbe una violazione del Trattato”.Christineboccia l’del presidente dell’Europarlamento Daviddi cancellare ilche i paesi stanno contraendo per le spese legate al covid. La presidente della Bce interviene in audizione proprio all’Eurocamera, davantiCommissione problemi economici del Parlamento riunita in videoconferenza. Eppure, da quando l’rme pandemia è diventata una scura certezza all’orizzonte dell’economia globale,ha spintodentro la Banca centrale europea per un approccio di sostegno, in ...

damiano755 : @Bienchi @FedericoInti @giagnoni_luca Ma chi ha mai detto che la BCE non possa stampare tanta moneta quanto 'ne ser… - cavalierepadano : Sommessamente Non di certo l’odontotecnico Zinga. Quello non ci capiva niente prima e non ci capisce niente anche a… - Leonardobecchet : RT @danicannizzaro: @Leonardobecchet @SEC_Loppiano @BentivogliMarco @a_presbitero @thebrightside0 @rbonacina @MarcoGirardo @MPSkino Anche o… - danicannizzaro : @Leonardobecchet @SEC_Loppiano @BentivogliMarco @a_presbitero @thebrightside0 @rbonacina @MarcoGirardo @MPSkino Anc… -