Anas | programmati interventi sulla Strada Statale 36 in provincia di Lecco

savonanews : Anas: programmati gli interventi di manutenzione degli impianti sulla strada statale 1 dir/A di Vado Ligure -

Ultime Notizie dalla rete : Anas programmati

LeccoToday

E' in fase di realizzazione una trincea drenante per risolvere i problemi di portanza della fondazione stradale, completamento previsto a dicembre ...LECCO – Prosegue la manutenzione straordinaria di Anas per il risanamento della pavimentazione stradale lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” dal km 38,000 al km 29,000 in tratt ...