WhatsApp beta svela una piccola novità durante le modifiche dei video (Di mercoledì 18 novembre 2020) WhatsApp beta riceve l'aggiornamento alla versione 2.20.207.2 in cui è presente la possibilità di mutare i video durante l'editing L'articolo WhatsApp beta svela una piccola novità durante le modifiche dei video proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 18 novembre 2020)riceve l'aggiornamento alla versione 2.20.207.2 in cui è presente la possibilità di mutare il'editing L'articolounanovitàledeiproviene da TuttoAndroid.

pejoneresearch : WhatsApp: la versione Beta blocca contatti molesti - fainformazione : WhatsApp: la funzione 'Leggi più tardi' appare nella beta per iOS Secondo quanto riferito da un gruppo di leaker,… - fainfoscienza : WhatsApp: la funzione 'Leggi più tardi' appare nella beta per iOS Secondo quanto riferito da un gruppo di leaker,… - AmePhenix : #WhatsApp: la funzione 'Leggi più tardi' appare nella beta per iOS - HDblog : RT @HDblog: WhatsApp beta, in test la funzione 'Leggi più tardi': ecco di cosa si tratta -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp beta WhatsApp beta svela una piccola novità durante le modifiche dei video TuttoAndroid.net WhatsApp Beta: in fase di sviluppo la nuova funzione “Leggi più tardi”

Ci sono stati alcuni cambiamenti e aggiunte piuttosto importanti a WhatsApp nelle ultime settimane e mesi e l'ultimo sviluppo vede l'arrivo di un sostituto per l'attuale funzionalità di chat archiviat ...

Kawasaki Versys-X 300 (2017 - 21) usata a Genova

Annuncio vendita Kawasaki Versys-X 300 (2017 - 21) usata a Genova - 8208762 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...

Ci sono stati alcuni cambiamenti e aggiunte piuttosto importanti a WhatsApp nelle ultime settimane e mesi e l'ultimo sviluppo vede l'arrivo di un sostituto per l'attuale funzionalità di chat archiviat ...Annuncio vendita Kawasaki Versys-X 300 (2017 - 21) usata a Genova - 8208762 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...