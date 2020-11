Ultime Notizie Roma del 18-11-2020 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo dei dati del Ministero della Salute oggi si registrano 34282 nuovi casi 753 recessi con 200 34834 tamponi guariti sono 24169 ieri si erano registrati 32191 casi 731 morti con 208458 tamponi per i piedi mi si erano registrate 15434 persone d’oggi l’Abruzzo in zona rossa l’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Marco Marsilio che ha deciso di non attendere i risultati del report settimanale dell’istituto superiore di sanità in Svizzera sono esauriti i posti in terapia intensiva il paese era stato toccato in modo marginale della prima Ondata covid ma durante laandata superato più volte la soglia dei 10000 contatti giornalieri su una popolazione di 8 milioni e mezzo di abitanti nel settore ristorazione chiede un ...