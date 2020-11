Toscana rossa, le regole. Ecco in quali casi i nonni possono occuparsi dei nipoti, gli spostamenti per chi è in smart working. Congiunti, animali e lavoro. Le risposte ai lettori (Di mercoledì 18 novembre 2020) Orientarsi nei divieti della Toscana diventata “zona rossa” per l’allerta Covid-19 è (quasi) impossibile. Tutte le risposte ai dubbi più frequenti Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 18 novembre 2020) Orientarsi nei divieti delladiventata “zona” per l’allerta Covid-19 è (quasi) impossibile. Tutte leai dubbi più frequenti

Agenzia_Ansa : #Campania e #Toscana diventano 'rosse', il ministro @robersperanza firmerà in serata l'ordinanza che andrà in vig… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Regione per regione, il governo ha creato il caos. Protesta forte e motivata del Friuli… - TgLa7 : ++ Cabina regia #Iss, #Campania #Toscana verso zona rossa ++ #EmiliaRomagna, #Friuli e #Marche arancione - ilovepisa : RT @IlTirrenoPisa: Toscana zona rossa, le regole. In alcuni casi è autorizzato lo sconfinamento in deroga ai divieti. Le commissioni, la bi… - GazzettinoL : Migranti, via quote massime stranieri in dl flussi. Protesta la Lega Salvini: Conte non ci chiama, irrispettoso ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana rossa Toscana rossa per 14 giorni, poi se va bene c'è l'arancio: tutte le previsioni negli indicatori Il Tirreno I diritti dei bambini ai tempi del Covid: venerdì 20 se ne discute in un evento online

"Siamo al quarto giorno di zona rossa per la Toscana e restano ancora tante incertezze - peraltro valide anche per il periodo in zona arancione - sulle nuove misure restrittive che le autorità, ...

Aiuti regionali ai lavoratori autonomi

In particolare per quelle operanti in Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Toscana, Campania, Calabria, ovvero nelle regioni recentemente diventate zona rossa a causa dell'aumento dei contagi. Gli ...

"Siamo al quarto giorno di zona rossa per la Toscana e restano ancora tante incertezze - peraltro valide anche per il periodo in zona arancione - sulle nuove misure restrittive che le autorità, ...In particolare per quelle operanti in Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Toscana, Campania, Calabria, ovvero nelle regioni recentemente diventate zona rossa a causa dell'aumento dei contagi. Gli ...