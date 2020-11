Taylor Swift ha registrato una versione di 10 minuti di ‘All Too Well’ (Di mercoledì 18 novembre 2020) Taylor Swift conosce “All Too Well” quanto i suoi fan amino la straziante ballata Red. A quanto pare, la canzone di cinque minuti e mezzo era una volta doppia. Nella puntata del 17 Novembre del podcast dei 500 Greatest Albums di Rolling Stone, Swift ha condiviso le origini di “All Too Well”, la prima canzone Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 18 novembre 2020)conosce “All Too Well” quanto i suoi fan amino la straziante ballata Red. A quanto pare, la canzone di cinquee mezzo era una volta doppia. Nella puntata del 17 Novembre del podcast dei 500 Greatest Albums di Rolling Stone,ha condiviso le origini di “All Too Well”, la prima canzone

lavocedellapau : Non rompere i piccoli negozi non hanno i vinili di Taylor Swift quindi non mi toccate Amazon - beretta_gio : Taylor Swift, venduti per 300 milioni di dollari i diritti dei primi sei album - swiftjimn : Questa conversazione mi ha fatto venire i brividi her fans are diehard and she'll sell like how she sold the first… - Ary1797 : RT @Radio105: Ora, la cantante ha detto che si metterà all'opera per registrare tutti gli album un'altra volta! #TaylorSwift #18novembre #… - Radio105 : Ora, la cantante ha detto che si metterà all'opera per registrare tutti gli album un'altra volta! #TaylorSwift… -