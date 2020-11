Red Bull GP Turchia, l’ala anteriore di Verstappen (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nel GP di Turchia di domenica scorsa l’olandese della Red Bull non ha disputato una gran bella gara ma, nonostante i molti errori in pista, Verstappen è riuscito ad agguantare la sesta posizione. A fine gara è emerso che l’olandese aveva un problema all’ala anteriore della sua Red Bull. Red Bull GP Turchia – La pazza gara di Max La gara dell’olandese parte male sin da subito, sulla griglia di partenza dopo lo spegnimento del semaforo, la sua Red Bull si blocca e l’olandese viene superato da molte vetture che erano dietro di lui. Il pilota della Red Bull ha lottato per il podio con Sergio Perez e in un tentativo di sorpasso l’olandese ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori pista e rovinando le sue ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nel GP didi domenica scorsa l’olandese della Rednon ha disputato una gran bella gara ma, nonostante i molti errori in pista,è riuscito ad agguantare la sesta posizione. A fine gara è emerso che l’olandese aveva un problema aldella sua Red. RedGP– La pazza gara di Max La gara dell’olandese parte male sin da subito, sulla griglia di partenza dopo lo spegnimento del semaforo, la sua Redsi blocca e l’olandese viene superato da molte vetture che erano dietro di lui. Il pilota della Redha lottato per il podio con Sergio Perez e in un tentativo di sorpasso l’olandese ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori pista e rovinando le sue ...

cicciovettel95 : RT @antorendina: Il più grande del futuro tra Leclerc e Verstappen sarà quello dei due che avrà l'auto migliore. Per come si è messa la F1,… - ilgladiatore36 : @DNicola99 @F1Daviderusso lo rivorrei vedere con Seb, secondo me alla Red Bull da quando c'è Verstappen ha perso potere e influenza. - kokeylol : RT @redbullITA: #RedBullFactions: ecco le migliori giocate del 3° playday. La sfida continua stasera! @Outplayedstaff VS @mkersofficial @… - autosprint : Mercato piloti, Hulkenberg aspetta una decisione Red Bull - infoitsport : Hulkenberg in Red Bull: il pilota scherza sulla firma del contratto -

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull Red Bull: l’ala anteriore di Max era di nuova concezione Motorsport.com Italia Mercato piloti, Hulkenberg aspetta una decisione Red Bull

Il futuro di Nico Hulkenberg in Formula 1 ruota intorno alla decisione Red Bull su Alex Albon e al momento tutto tace: un'attesa destinata a prolungarsi ...

Red Bull: l’ala anteriore di Max era di nuova concezione

Solo l’olandese ha avuto a disposizione in Turchia una inedita versione dell’ala molto modificata in prossimità del vortice Y250. Rivisto il profilo principale e il disegno di tutti i flap per miglior ...

Il futuro di Nico Hulkenberg in Formula 1 ruota intorno alla decisione Red Bull su Alex Albon e al momento tutto tace: un'attesa destinata a prolungarsi ...Solo l’olandese ha avuto a disposizione in Turchia una inedita versione dell’ala molto modificata in prossimità del vortice Y250. Rivisto il profilo principale e il disegno di tutti i flap per miglior ...