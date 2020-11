Quasi mille casi in Calabria. Pandemia fuori controllo (Di giovedì 19 novembre 2020) Mai così tanti casi: 970 positivi su 5500 tamponi. La Pandemia ormai è fuori controllo. Il rapporto tamponi/contagiati sfiora Quasi il 20% in Calabria. Il bollettino diramato dalla regione dipinge un quadro a tinte fosche. Alto anche il numero dei morti: 10 nell'ultima giornata. Una cifra che porta il totale delle vittime a 197 da inizio epidemia. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 324.783 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 331.792 (allo stesso soggetto possono essere … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 19 novembre 2020) Mai così tanti: 970 positivi su 5500 tamponi. Laormai è. Il rapporto tamponi/contagiati sfiorail 20% in. Il bollettino diramato dalla regione dipinge un quadro a tinte fosche. Alto anche il numero dei morti: 10 nell'ultima giornata. Una cifra che porta il totale delle vittime a 197 da inizio epidemia. Inad oggi sono stati sottoposti a test 324.783 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 331.792 (allo stesso soggetto possono essere … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

