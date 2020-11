Nel Lazio apre la Scuola d’Impresa per Designer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nel Lazio al via la Scuola d’Impresa per Designer emergenti: sono sedici i brand che hanno risposto all’iniziativa Lo avevano annunciato nella precedente edizione della Roma Fashion Week: Altaroma e Lazio Innova, società in house della Regione Lazio, partecipata anche dalla Camera di commercio di Roma, hanno dato vita a un nuovo progetto rivolto a giovani aziende e Designer… L'articolo Nel Lazio apre la Scuola d’Impresa per Designer Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nelal via lad’Impresa peremergenti: sono sedici i brand che hanno risposto all’iniziativa Lo avevano annunciato nella precedente edizione della Roma Fashion Week: Altaroma eInnova, società in house della Regione, partecipata anche dalla Camera di commercio di Roma, hanno dato vita a un nuovo progetto rivolto a giovani aziende e… L'articolo Nellad’Impresa perCorriere Nazionale.

nzingaretti : In un mese nel Lazio abbiamo superato un milione di #vaccini contro l’influenza già somministrati. Un grande risult… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Studio choc nel Lazio: nei tre mesi di lockdown triplicati i nati morti - pocaluce : Si deve a lui l'inizio dello sfacelo sanitario nel Lazio. Forse la, dove non c'è nulla da rovinare, potrebbe anche,… - klaudiu54673449 : RT @Pupi18054216: Nel Lazio vietate le visite a domicilio. Vogliono farci morire? - LUDOVICOTODINI : RT @MarziaLoreti: Attilio Fontana: “Abbiamo stanziato 167 milioni di euro per le categorie escluse dal “Decreto Ristori” del Governo”.anche… -