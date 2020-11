(Di mercoledì 18 novembre 2020). Jeremy Scott, direttore creativo di, instaura una collaborazione con il brand di streetweare firma una collezione, sulla buona strada per diventare un vero e proprio cult. In perfetta linea con le nuove tendenze dell’autunno 2020, e anche oltre, lasta letteralmente facendo scalpore. Gode di un enorme

periodicodaily : Moschino Palace capsule collection: pace, amore e abbracci #moschino - MoliPietro : Moschino Palace capsule collection: pace, amore e abbracci - DRepubblicait : Pace, amore e abbracci: Moschino incontra Palace ed il mondo dello skateboard [aggiornamento delle 10:41] - TheAttitudeMag : RT @DRepubblicait: Palace Moschino, la collezione di Jeremy Scott dedicata allo skateboard - Kiarachanel88 : RT @DRepubblicait: Pace, amore e abbracci: Moschino incontra Palace ed il mondo dello skateboard [aggiornamento delle 10:32] -

Ultime Notizie dalla rete : Moschino Palace

L'artista britannica Lydia Leith ha deciso di creare una serie di "non eventi", ricordando questo insolito anno come quello delle chiusure.Moschino Palace Capsule Collection: è la nuova collezione formata Moschino in collaborazione con il brand Palace. Pace, amore e abbracci.