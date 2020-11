Migranti | Ismu | più di un milione i minori stranieri residenti in Italia

Leggi su ildenaro

Milano, 18 nov. (Adnkronos) – Sono une 78mila i minorenniiscritti nelle anagrafi comunaline, un quinto della popolazione straniera complessivamente residente in. E i bambini fino ai 7 anni costituiscono il 50% dei. E' quanto si sottolinea dalla Fondazione, in un rapporto in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si celebra venerdì. Considerando la presenza regolare del collettivo dei cittadininon comunitari, la proporzione dirisulta maggiore, pari al 22%.