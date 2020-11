Intesa Sp: accordo con Kyriba per potenziare programma filiere (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 nov. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo ha siglato con Kyriba, società fintech attiva nelle soluzioni di supply chain finance, un memorandum of understanding per mettere a disposizione del mondo delle imprese il servizio Dynamic Discouting, che consente ai grandi buyer in eccesso di liquidità di proporre ai fornitori il pagamento anticipato delle fatture a fronte di uno sconto sul prezzo precedentemente concordato. Dynamic Discounting è un software web based in grado di dialogare con i gestionali Erp (Enterprise resource planning) per l’aggiornamento automatico della contabilità aziendale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 nov. (Adnkronos) –Sanpaolo ha siglato con, società fintech attiva nelle soluzioni di supply chain finance, un memorandum of understanding per mettere a disposizione del mondo delle imprese il servizio Dynamic Discouting, che consente ai grandi buyer in eccesso di liquidità di proporre ai fornitori il pagamento anticipato delle fatture a fronte di uno sconto sul prezzo precedentemente concordato. Dynamic Discounting è un software web based in grado di dialogare con i gestionali Erp (Enterprise resource planning) per l’aggiornamento automatico della contabilità aziendale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CAMPOBASSO – Domani, giovedì 19 novembre, alle ore 9.30, la conferenza di presentazione e la firma del Rettore, prof. Luca Brunese e del Sindaco della Città di Campobasso, Avv. Roberto Gravina. La con ...

