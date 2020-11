Fugatti e le Regioni contro i 21 indicatori: 'Sono troppi, ne bastano 5' (Di giovedì 19 novembre 2020) ... il tempo intercorso tra positività e presenza dei sintomi, il numero di sintomatici, il numero di focolai sul territorio (potete trovare l'elenco completo su Today.it ). 'I dati sui contagi degli ... Leggi su trentotoday (Di giovedì 19 novembre 2020) ... il tempo intercorso tra positività e presenza dei sintomi, il numero di sintomatici, il numero di focolai sul territorio (potete trovare l'elenco completo su Today.it ). 'I dati sui contagi degli ...

infoitinterno : Coronavirus, Fugatti: ''Richiesta unanime delle Regioni al governo di considerare solo 5 indicatori e non più i 21… - NBCreteregione : COVID. FUGATTI: REGIONI CHIEDONO NUOVI PARAMETRI PER “ZONE” - - VoceDelTrentino : Fugatti e Rezza: «Dal Trentino dati corretti e in linea con le richieste del Ministero. Le regioni gialle hanno una… - Soul86 : Poi #fugatti ci spiegherà come mai questa cosa! #trentino -